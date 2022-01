Em Nova York, nos EUA, a celebração contou com público menor por conta do avanço da variante ômicron. Público de 15 mil esteve na Times Square para assistir a tradicional queda da bola - AFP

Publicado 01/01/2022 11:50 | Atualizado 01/01/2022 11:58

Após um ano de paralisações devido à pandemia do coronavírus (covid-19), diversos países celebraram a chegada do Ano Novo. As comemorações incluíram a tradicional queima de fogos de artifício nos principais pontos turísticos dos países. Entretanto, em razão da variante ômicron, outros países resolveram entrar 2022 de forma silenciosa e sem festa.

Em Nova York, nos Estados Unidos, 15 mil pessoas se reuniram para assistir a tradicional queda da bola na Times Square. O público foi limitado para conter o avanço da variante ômicron, já que o local costuma receber 60 mil pessoas. Era preciso mostrar o comprovante de vacinação para fazer parte da festa e a máscara era item obrigatório.

Na tentativa de garantir distanciamento social, o público foi divido em grupos, em gradis, para que ficassem a metros de distância dos outros.

Em Madrid, na Espanha, cerca de 7 mil pessoas, metade da capacidade para reduzir os riscos de transmissão da covid-19, receberam 2022 comendo uvas na Porta do Sol, ao ritmo das badaladas do relógio da praça, um caso excepcional na Europa. Outras centenas se amontoaram nas ruas vizinhas, depois dos controles policiais de segurança, diferentemente do ano passado, já que em razão da pandemia os espanhóis só puderam acompanhar da televisão.



Na famosa praça de Madri, o uso das máscaras era obrigatório exceto para comer uvas, mas a distância entre as pessoas não era grande. Ao contrário, em muitos outros locais do país, como Barcelona, as autoridades locais impuseram toque de recolher noturno e o fechamento das boates.

No Chile, os chilenos se reuniram para assistir à queima de fogos na região de Viña del Mar. Na França, o público movimentou a Avenida Champs-Elysees para celebrar a chegada de 2022. No entanto, os tradicionais show de luzes e fogos de artifício foram cancelados para conter o avanço da variante da covid-19.

Na Grécia, houve festa para celebrar a chegada do novo ano. Os fogos de artifício ocorreram em Atenas, no marco mais famoso, a Acrópole. Em Roma, na Itália, a celebração para a chegada de 2022 contou com fogos de artifícios na região do Coliseu.

No Reino Unido, o Ano Novo teve fogos de artifício em Edimburgo e Londres, que também houve show de luzes na região da Catedral de São Paulo. Um dos relógios mais famosos do mundo está voltando a funcionar a tempo de tocar no ano novo.



Os londrinos ainda contaram com uma novidade na virada deste ano. Após quatro anos paralisado para obra, o Big Ben, um dos relógios mais famosos do mundo, voltou a funcionar e tocou nesta sexta-feira, 31. O relógio pesa cerca de 5 toneladas e tem pouco mais de 2 metros de altura.

Em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a festa para celebrar o Ano Novo foi no prédio mais alto do mundo, o arranha-céu Burj Khalifa.

No entanto, outros países decidiram cancelar as festividades para conter o avanço da variante ômicron. Em Tóquio, no Japão, as celebrações foram proibidas no distrito de Shibuya. O primeiro-ministro Fumio Kishida pediu que os japoneses usassem máscaras e limitassem o número de visitas em casa. Na China, também houve cancelamentos de festas de fim de ano.