Recém-nascido é encontrado dentro de lixeira de banheiro de avião Reprodução

Publicado 04/01/2022 13:46

Porto Luís - Um bebê recém-nascido foi encontrado na lixeira do banheiro de um avião. O caso aconteceu nas Ilhas Maurício, país do continente africano.

Segundo autoridades locais, a descoberta foi feita por uma equipe do Aeroporto Internacional Sir Seewoosagur Ramgoolam, no último sábado (1º), durante uma inspeção de rotina da aeronave.

Uma mulher de 20 anos foi presa por ter abandonado a criança na aeronave, informou a BBC. Inicialmente, ela chegou a negar o fato, mas exames comprovaram que ela havia acabado de dar à luz. Ela e a criança foram encaminhas a uma unidade de saúde e passam bem. Quando receber alta, a mulher será levada para prestrar esclarecimentos as autoridades.

Ainda de acordo com a BBC, a mulher era de Madagascar, local de onde o avião partiu, e viajou para as Ilhas Maurício com uma autorização de trabalho de dois anos.