Militar morre após ser atacado por veado em palácio presidencial do Paraguai - Reprodução

Publicado 04/01/2022 20:14 | Atualizado 04/01/2022 20:17

Assunção - Um militar paraguaio foi atacado por um cervo enquanto fazia a segurança da residência presidencial do Paraguai. De acordo com autoridades locais, o sargento Víctor Isasi, 42 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu.

Ainda segundo as Força Armadas paraguaias, Isasi sofreu "ferimentos perfurantes" causados pelos chifres do animal.



O animal vivia nos jardins do local e foi doado à residência presidencial. Segundo o porta-voz militar Víctor Urdapilleta, as câmeras de segurança flagaram o momento em que o soldado se aproximou do cervo e foi atacado.