Mount Kilauea - Havaí: A última erupção do Mount Kilauea ocorreu em dezembro de 2020, sendo ele o mais ativo do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. No local existem vários mirantes onde é possível admirar este e outros vulcões em segurança. - Adrian Glover

Mount Kilauea - Havaí: A última erupção do Mount Kilauea ocorreu em dezembro de 2020, sendo ele o mais ativo do Parque Nacional dos Vulcões do Havaí. No local existem vários mirantes onde é possível admirar este e outros vulcões em segurança.Adrian Glover

Publicado 05/01/2022 11:16

Um idoso de 75 anos morreu, neste domingo, 2, após cair no vulcão Kilauea, no Havaí, conhecido como o mais perigoso dos EUA. O acidente aconteceu em uma área proibida ao público no Parque Nacional dos Vulcões do país.



Segundo um comunicado do Serviço Nacional de Parques, a família do idoso reportou seu desaparecimento na madrugada dessa segunda-feira, 3. Oito horas depois, guardas florestais e bombeiros encontraram o corpo da vítima a cerca de 30 metros abaixo de uma das bordas da cratera.



"Depois de procurar o homem na escuridão, os guardas do Serviço Nacional de Parques e os bombeiros do condado do Havaí localizaram o corpo do homem cerca de 30 metros abaixo da borda da cratera, a Oeste da área de observação de Ukahuna no cume do vulcão Kilauea", afirmou o departamento, segundo o site da revista "People".

O local costuma ser frequentado por pessoas que desejam ver o cume do vulcão. Em 2019, um homem de 32 anos sobreviveu após cair aproximadamente 20 metros no vulcão.