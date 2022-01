Reprodução / Redes sociais - Sobrinha de George Floyd

Reprodução / Redes sociaisSobrinha de George Floyd

Publicado 05/01/2022 22:01 | Atualizado 05/01/2022 22:03

Arianna Delane, sobrinha-neta, de 4 anos, de George Floyd foi baleada na madrugada do último sábado, enquanto dormia pouco depois da virada do ano na cidade de Houston, nos Estados Unidos. De acordo com informações das autoridades locais, um homem abriu fogo de seu apartamento. Havia quatro adultos e duas crianças no local.

De acordo com um comunicado da Divisão de Grandes Assaltos e Violência Familiar da cidade de Houston “O suspeito ou suspeitos dispararam vários tiros contra um apartamento no endereço acima quando quatro adultos e duas crianças estavam dentro do apartamento”

Derick Delane, pai da menina, afirmou que acredita que a casa da família foi propositalmente alvejada e criticou o fato de a polícia só ter chegado ao local quatro horas depois. "Por que minha casa foi baleada? Minha filha não sabe. Não posso explicar isso a ela. Como pai, você deve proteger as crianças", lamentou.



Segundo a polícia, a menina foi atingida no tórax e a bala perfurou seu pulmão e fígado. Arianna está estável após uma cirurgia de emergência.

George Floyd, tio-avô da menina morreu depois que o pollicial Dereck Chauvin o imobilizou por vários minutos colocando o joelho sobre seu pescoço.