Joe Biden, presidente dos Estados Unidos - AFP

Publicado 06/01/2022 11:52

Em um ano após a invasão ao Capitólio, o presidente Joe Biden realizou um discurso, nesta quinta-feira, 6, e acusou o ex-prensidente, Donald Trump, de ter tentado bloquear a transferência democrática do poder em 6 de janeiro de 2021 após perder as eleições presidenciais.

"Pela primeira vez em nossa história, um presidente não apenas perdeu a eleição. Ele tentou impedir a transferência pacífica do poder quando uma multidão violenta invadiu o Capitólio", afirmou Biden.

Há tempos, o presidente optou por desprezar seu antecessor, recusando-se, por exemplo, a nomeá-lo em público. Desta vez, porém, Biden decidiu mudar de estratégia e falar publicamente da "responsabilidade particular" de Trump neste episódio de violência.

Anteriormente o governo, inclusive o próprio Biden, costumava evitar nomear Trump, referindo-se a ele como "o outro cara" ou "o cara de antes". Outro sinal de que o governo está elevando o tom foram as declarações do secretário de Justiça e procurador-geral, Merrick Garland, que afirmou, nesta quarta-feira, que todos os participantes da invasão serão processados "independentemente de seu status".



Mais de 725 partidários de Trump que entraram no Congresso já foram presos, como o famoso manifestante que ficou conhecido como "xamã do Capitólio" e que admitiu ter roubado uma cerveja do gabinete da líder democrata Nancy Pelosi. Outros receberam a visita do FBI em suas casas.

*Com informações da AFP