No país, ataques de piranhas selvagens são comuns nessa época do ano - Reprodução

Publicado 07/01/2022 09:24 | Atualizado 07/01/2022 09:52

Quatro pessoas morreram e 20 ficaram feridas em ataques de piranhas selvagens nos primeiros dias do ano, no Paraguai. O primeiro caso ocorreu no último domingo, 2, no rio Paraguai, em Itá Enramada, também no domingo. A vítima era um jovem de 22 anos.



Um homem de 49 anos também foi morto no rio Paraguai, na cidade de Puerto Rosario. Após ser dado como desaparecido, seu corpo foi encontrado com diversas feridas.

No rio Tebercuary, na cidade de Misiones, mais duas vítimas foram encontradas com mordidas de piranhas, segundo o jornal a Nacion. O Paraguai ainda registrou sete ataques na noite de ano novo na praia do clube de natação Bella Vista, em Itapuã.



Ao canal ABC.com.py, o biólogo Julio Javier Capli explicou que as piranhas costumam atacar durante a temporada de reprodução, de outubro a março, e também em climas quentes, quando o nível da água nos rios é menor.