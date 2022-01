Terremoto de magnitude 5,6 atinge região central do Peru | Mundo e Ciência | O Dia

Entenda o que representa sonhar com terremoto - Reprodução de Internet

Publicado 07/01/2022 11:46

Um forte terremoto de magnitude 5,6 sacudiu Lima e uma vasta área ao redor da costa central do país nesta sexta-feira, 7, informaram as autoridades. O sismo foi registrado às 5h27 locais (7h27 no horário de Brasília), com epicentro 19 quilômetros a nordeste de Lima, e hipocentro, a 116 quilômetros, de acordo com o Instituto Geofísico peruano.

As autoridades locais não relataram danos materiais, nem vítimas, até o momento. Algumas pessoas deixaram suas casas, devido ao forte abalo. O terremoto foi sentido nas províncias de Cañete e Chincha, ao sul da capital peruana, e na cidade de Chimbote, quase 400 quilômetros ao norte de Lima.

A Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha descartou que a ameaça de tsunami na costa do país. "Povo peruano, vamos manter a calma, mas vamos nos prevenir contra outra réplica. Com as devidas precauções, vamos cuidar das nossas famílias: crianças, idosos e pessoas com deficiência. Como governo, estamos monitorando para salvaguardar os cidadãos", tuitou o presidente do país, Pedro Castillo.

Em novembro passado, um forte terremoto de magnitude 7,5 abalou a região do Amazonas na selva norte do Peru, deixando mais de 2 mil desabrigados, 12 feridos e 117 casas destruídas.