OMS considera um erro qualificar variante ômicron de 'leve' | Mundo e Ciência | O Dia

Diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus - AFP

Diretor da OMS, Tedros Adhanom GhebreyesusAFP

Publicado 07/01/2022 14:16

Nova York - A variante ômicron do coronavírus está matando pessoas ao redor do mundo e, por isso, não deveria ser qualificada como "leve", afirmou a Organização Mundial da Saúde (OMS), na última quinta-feira (6).

O diretor da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, lembrou que o alto número de casos provocados pela ômicron, mais contagiosa do que a variante anterior, delta, tem pressionado os hospitais.

"Embora a ômicron pareça menos grave em comparação com a delta, especialmente para as pessoas vacinadas, não significa que deva ser classificada como leve", disse o diretor da OMS em coletiva de imprensa.

"Assim como as variantes anteriores, a ômicron causa hospitalizações e está matando pessoas", insistiu, acrescentando que o aumento exponencial dos contágios "está sobrecarregando os sistemas de saúde em todo o mundo".

Na semana passada, foram notificados à OMS cerca de 9,5 milhões de novos contágios pela covid-19, um recorde. A cifra aumentou 71% em relação à semana anterior.

No entanto, o diretor da OMS lembra que a cifra real provavelmente é superior.

Ele também aproveitou seu primeiro discurso de 2022 para criticar a forma como os países ricos monopolizaram as doses de vacinas disponíveis no ano passado, afirmando que criou-se um caldo de cultura perfeito para o aparecimento de variantes do vírus.

É "muito pouco provável que a ômicron seja a última variante de que se ouve falar, não será a última variante preocupante", alertou, por sua vez, a diretora técnica encarregada da covid-19 na OMS, Maria Van Kerkhove.

Neste sentido, Tedros instou o mundo a distribuir as doses de vacina de forma mais justa em 2022.

O objetivo da OMS era que todos os países tivessem 10% da sua população vacinada até o fim de setembro de 2021 e 40% até o fim de dezembro.

Dos 194 Estados-membros da OMS, 92 não alcançaram a meta fixada e, de fato, 36 deles nem sequer tinham vacinado 10% de sua população, em grande parte devido à impossibilidade de acesso às doses.

"A desigualdade no acesso às vacinas mata pessoas e postos de trabalho e socava a recuperação econômica mundial", insistiu o chefe da OMS.

"Uma dose de reforço atrás da outra em um pequeno número de países não acabará com uma pandemia enquanto bilhões continuam completamente desprotegidos", denunciou.