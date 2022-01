Criminosos deixaram o veículo em frente ao Palácio do Governo em Zacatecas, México - Reprodução

Publicado 07/01/2022 15:52 | Atualizado 07/01/2022 15:58

Cidade do México - Um carro com dez corpos foi encontrado na madrugada da última quinta-feira (6) em frente ao palácio de governo do estado mexicano de Zacatecas, no México. Segundo o governador David Monreal, as pessoas estavam espancadas e feridas.



De acordo com a Secretaria de Segurança do México, reforços foram enviados ao local para ajudar com as investigações e esclarecer as circunstâncias do crime. No Twitter, Monreal anunciou a "a prisão de supostos responsáveis".

A suspeita é de que o caso é decorrente do aumento da violência ligada ao narcotráfico em Zacatecas. A região é disputada pelos cartéis de Sinaloa e Jalisco Nueva Generación.

O final de 2021 foi marcado por eventos violêntos em Zacatecas, como confrontos e a descoberta de corpos pendurados em locais públicos. De acordo com dados do governo, o México registrou mais de 300.000 assassinatos desde dezembro de 2006.