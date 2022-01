Publicado 09/01/2022 12:41

África do Sul - Seis pessoas, entre elas um membro da polícia, morreram por causa das enchentes surpreendentes provocadas por fortes chuvas na província do Cabo Oriental, na África do Sul, informou um alto funcionário regional neste domingo.

"Um total de seis pessoas morreram em incidentes distintos, incluindo um membro dos serviços da polícia", disse em um comunicado Oscar Mabuyane, primeiro-ministro da província de Cabo Oriental. Anteriormente, haviam sido informadas cinco mortes vinculadas às enchentes.

As chuvas repentinas registradas no sábado em algumas partes desta província austral, incluindo East London, cidade costeira no oceano Índico, provocaram um aumento do nível da água. Em poucas horas, as áreas mais baixas se inundaram, confirmou à AFP um funcionário do governo provincial.

Uma das áreas mais afetadas foi Mdantsane, grande município nos subúrbios ao oriente de East London.

Dezenas de pessoas, principalmente em Mdantsane, foram evacuadas, enquanto algumas estradas estão "completamente submersas, o que dificulta muito o acesso às comunidades em risco", destaca o comunicado.