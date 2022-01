Deputado francês Stéphane Claireaux - AFP

Deputado francês Stéphane Claireaux AFP

Paris - O deputado Stéphane Claireaux foi agredido, no último domingo (9), com pedras por manifestantes contrários ao passe sanitário. O caso aconteceu em Saint- Pierre-et-Miquelon, na França. Segundo Claireaux, que é apoiador do passaporte da vacina, o fato foi classificado como um "apedrejamento".

A classe política condenou, nesta segunda-feira (10), a agressão contra um deputado da maioria governista. "Temos visto a intensificação da violência contra políticos eleitos", lamentou o chefe de Estado francês, durante uma visita a Nice (sudeste) dedicada a questões de segurança, condenando o ataque "intolerável" e "inaceitável" a Claireaux.



Embora os rivais políticos de Macron, que ainda não confirmou sua candidatura à eleição presidencial de abril, tenham condenado o ataque, também denunciaram a tensão criada pelo presidente francês, na semana passada, com suas declarações polêmicas.



"Aos não vacinados, quero muito irritá-los. E é isso que continuaremos a fazer, até o fim", disse o chefe de Estado em entrevista ao jornal Le Parisien na terça-feira passada (4), no momento em que seu governo busca a implementação de um controverso passe de vacinação.



Em declaração na rádio RMC, o deputado do partido Os Republicanos (direita) Éric Ciotti pediu "sanções contra quem usa a violência de forma um tanto maluca, com argumentos delirantes", mas também criticou as "provocações" de Macron em busca de "conflito" por motivos eleitorais.



"O presidente da República agiu como incendiário em seu discurso na semana passada, porque atacou pessoas não vacinadas, em vez de tentar convencê-las", avaliou a candidata à Presidência pelo partido Os Republicanos, Valérie Pécresse, em conversa com o France Info.



O chefe do Partido Socialista, Olivier Faure, criticou que "alguns antivacinas usam as provocações do presidente para justificar sua violência". O ataque é "absolutamente inaceitável", tuitou seu colega ecologista Julien Bayou.



O ministro francês das Relações com o Parlamento, Marc Fesneau, voltou-se, na rede Public Sénat, contra as autoridades públicas que deixam os políticos eleitos à mercê da "vingança popular" e qualificou a "pressão física" de "totalitarismo".



O líder do LREM na Câmara, Christophe Castaner, condenou a "covardia [dos manifestantes] perante um único homem, pacífico, indefeso, que se levantou, que saiu, que quis falar". Ele lembrou que, em 2021, foram registradas 322 ameaças a deputados, a maior parte de sua legenda.



As declarações de Macron e o recorde de casos de covid-19 em meio à quinta onda marcada pela variante ômicron recolocaram a saúde na linha de frente da campanha eleitoral.



Para os observadores, com essa polêmica, o presidente de centro teve a intenção de impor o tema da covid-19 na campanha. Por enquanto, Macron lidera as pesquisas de intenção de voto, seguido dos candidatos de direita e de extrema direita.



