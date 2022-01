O momento foi registrado e compartilhado nas redes sociais - Reprodução

Publicado 11/01/2022 22:02

O estacionamento de um mercado localizado em Mesquite, no Texas, Estados Unidos, foi tomado por um grupo de pássaros. O momento foi gravado e gerou comoção quando compartilhado nas redes sociais.



Em vídeo, é possível ver milhares de pássaros no chão e sobrevoando o estacionamento. Confira:

Milhares de pássaros “invadem” supermercado e cena impressiona a web: “Mau sinal”. Confira: https://t.co/IyofMx5cSy



(Vídeo: Reprodução/Tiktok) pic.twitter.com/lCrj9w7Xco — O POVO (@opovo) January 11, 2022

As imagens foram gravadas por Denis Mehic, durante o vídeo ele diz que não vai sair do carro e que o momento é assustador. Além dele, outras pessoas precisaram esperar dentro do veículo.



Nos comentários da publicação, vários comentários classificaram o vídeo como um sinal de “morte”, “desastre” e “apocalipse”.