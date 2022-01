Vacinação contra covid-19. - Divulgação

Vacinação contra covid-19.Divulgação

Publicado 12/01/2022 10:02

O Ministro da Saúde da província canadense, Christian Dubé, anunciou que o número de pessoas que se inscreveu para receber a primeira dose de uma vacina contra a Covid-19 aumentou mais de 400% em apenas uma semana em Quebec. O anuncio foi feito na última sexta-feira, 7.



De acordo com informações do G1, o crescimento aconteceu após o anúncio de restrições na venda de álcool e maconha, que é legalizada para fins recreativos no país desde 2018, a não vacinados. Quebec é a segunda província mais populosa do Canadá.



Dubé afirmou que o número de agendamentos diários subiu de 1,5 mil para mais de 6 mil e agradeceu aqueles que finalmente decidiram dar o primeiro passo para a imunização.

O anuncio foi publicado um dia após ele dizer que um passaporte sanitário, comprovando a vacinação, passaria a ser exigido de todos aqueles que desejarem entrar em lojas associadas à Société des alcools du Québec (SAQ) e à Société québécoise du cannabis (SQDC), órgãos que regulamentam estabelecimentos que vendem bebidas alcoólicas e maconha na província.



Imposto para não vacinados

O primeiro-ministro canadense, François Legault, disse, em entrevista nessa terça-feira, 11, que a proposta, cujos detalhes ainda estão sendo definidos, não se aplicaria àqueles que não podem ser vacinados por razões médicas.



Pessoas não vacinadas prejudicam as demais, e o Ministério das Finanças da província está determinando quantia "significativa" que os moradores não vacinados seriam obrigados a pagar, disse Legault, acrescentando que o valor não seria inferior a 100 dólares canadenses (US$ 79,5).