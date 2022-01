Ronnie Spector, líder do grupo Ronettes - Reprodução/Instagram

Publicado 13/01/2022 09:57 | Atualizado 13/01/2022 10:10

São Paulo - A cantora Ronnie Spector, líder do grupo Ronettes, morreu de câncer aos 78 anos, nesta quarta-feira. A informação foi divulgada em comunicado pela família da artista. "Ronnie viveu sua vida com um brilho nos olhos, uma atitude corajosa, um senso de humor esperto e um sorriso no rosto", diz a nota.

Ao lado da irmã Estelle Bennett e da prima Nedra Talley, Ronnie formou o grupo musical feminino em 1957 e foi voz de hits, como "Be My Baby", "Baby I Love You" e "Walking in the Rain". Em 2007, Ronnie Spector entrou no Hall da Fama do Rock.