Wang foi 'obrigada' a ficar confinada na casa de 'date' no primeiro encontroReprodução/Shenzhen TV

Publicado 13/01/2022 13:53

Zhengzhou - Uma chinesa ficou presa na casa do homem com quem estava tendo um encontro às cegas, quando a cidade de Zhengzhou. no leste da China, entrou em confinamento, relatou ela, em uma série de vídeos que viralizou nas redes sociais.

A China luta para conter os múltiplos focos locais das variantes delta e ômicron. Em Zhengzhou, onde mais de 100 casos foram relatados na semana passada, algumas partes da cidade foram confinadas de repente, na última quarta-feira.

Nesse momento, a mulher, de sobrenome Wang, jantava na casa do homem, com quem estava tendo um encontro às cegas.

"Logo depois de chegar a Zhengzhou, houve um surto. A comunidade foi confinada e eu não pude sair", disse Wang ao veículo 'The Paper', com sede em Xangai, na terça-feira.

Ela contou que estava na cidade, em uma viagem de uma semana para conhecer potenciais pretendentes.

"Estou ficando mais velha. Minha família me apresentou a dez partidos (...) O quinto quis me mostrar seus dotes culinários e me convidou para jantar na casa dele", completou.

Desde então, Wang posta vídeos, agora virais, documentando sua vida cotidiana. Vez ou outra, o homem é visto cozinhando para ela, ou fazendo trabalhos domésticos, enquanto ela dorme, de acordo com clipes divulgados pela mídia local.

Wang não revelou sua idade, nem a identidade do homem nos vídeos. Nesta quarta, as hashtags relacionadas acumulavam mais de seis milhões de visitas no Weibo, rede social chinesa equivalente ao Twitter.