Influencer descobre alergia grave pelo uso de preservativo com látexImagem: Reprodução/Bryanna Alexis

Publicado 13/01/2022 16:21

A digital influencer Bryanna Alexis, 26, descobriu sofrer de uma alergia grave causada pelo uso de preservativos com látex. De acordo com informações da "Uol", o problema começou na adolescência quando a mulher desenvolveu erupções cutâneas graves após relações sexuais. Na época, ainda não tinha ideia do que causava a reação alérgica que provocavam manchas, dores e inchaços. Após Alexis fazer sexo com camisinha pela primeira vez contou sentir tanta dor que não conseguia nem andar direito. "Todos os meus amigos me diziam como o sexo era ótimo para eles e eu não conseguia me identificar. Eu sempre ficava desconfortável", disse.

Bryanna relatou que foi até internada pela persistência da reação alérgica e chegou a fazer teste de DST por garantia. "Depois que ficou claro que eram os preservativos de látex que me afetavam, comecei a conferir os pacotes", contou. A partir de então, ela procura preservativos sem látex e conseguiu voltar a ter uma vida sexual sem dores. "Eu carrego meus próprios preservativos agora. Nem todos lugares vendem aqueles sem látex. Mas existem alternativos e isso é ótimo", disse Bryanna.

Depois de sua experiência de sofrimento, a influenciadora faz recomendações e alertas em suas redes sociais sobre como ter uma vida sexual mais segura e responsável, incentivando seus seguidores a ter atenção em que tipo de materiais estão usando durante a relação.