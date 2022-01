Adelia Rose compartilhava nas redes sociais sobre o dia a dia convivendo com uma doença rara - Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2022 08:44 | Atualizado 14/01/2022 09:44

Estados Unidos - Morreu na última terça-feira, 11, aos 15 anos de idade, a youtuber Adalia Rose Williams. A menina conquistou seus fãs ao compartilhar nas redes sociais sobre o dia a dia convivendo com uma doença rara, conhecida como "Benjamin Button", em referência ao filme de 2008 estrelado por Brad Pitt.



A confirmação da morte pelas condições da doença foi dada pela família de Adalia Rose, nas contas oficiais das redes sociais da youtuber. A família publicou uma foto da jovem, homenageando-a na legenda.

"Adalia Rose Williams está livre deste mundo. Ela entrou em silêncio e saiu em silêncio, mas a sua vida esteve longe disso. Ela tocou MILHÕES de pessoas e deixou a maior marca em todos que a conheceram. Ela não sente mais dor e agora está dançando ao som de todas as músicas que ama. Eu realmente gostaria que essa não fosse a nossa realidade, mas infelizmente é. Queremos agradecer a todos que a amaram e a apoiaram", dizia a postagem.



Apenas 8 horas antes do anúncio, a adolescente tinha publicado nos stories do Instagram uma foto com a legenda "não... apenas não... por que minha família é assim" sobre um vídeo de uma árvore em crescimento.







Aos três meses de idade a jovem foi diagnosticada pela primeira vez com a síndrome de Hutchinson-Gilford, conhecida como doença de "Benjamin Button". Sua mãe, Natalia Pallante, disse que os médicos notaram que algo estava errado nas primeiras quatro semanas de vida da menina. Junto com o rápido envelhecimento prematuro, Adalia também sofria de perda de cabelo, falta de gordura corporal, veias proeminentes, voz aguda e rigidez severa nas articulações. Preocupada com a falta de "crescimento" de Adalia, a então mãe solteira também lembra como a "pele de sua barriga era muito apertada e com aparência diferente".



Nas redes sociais os familiares também agradeceram aos médicos que cuidaram de Adalia durante sua vida. "Obrigado a todos os médicos e enfermeiras que trabalharam por ANOS para mantê-la saudável. A família, agora, gostaria de lamentar essa grande perda em particular", conclui a homenagem.