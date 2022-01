Dono de uma vasta cabeleira, Lee Jae-myung promete não economizar e investir no caro tratamento de implante capilar para a população - Reprodução/Instagram

Dono de uma vasta cabeleira, Lee Jae-myung promete não economizar e investir no caro tratamento de implante capilar para a população Reprodução/Instagram

Publicado 14/01/2022 12:51

Seul - Candidato presidencial do partido no poder na Coreia do Sul, Lee Jae-myung defendeu, nesta sexta-feira, financiamento público de tratamento contra calvície para evitar a 'discriminação' das pessoas com queda de cabelo no país.

Em meio à acirrada disputa para as eleições de março, o candidato do Partido Democrata, Lee Jae-myung, prometeu expandir a cobertura de saúde pública para o procedimento, considerando incluir os caros transplantes de cabelo.

Dotado de uma farta cabeleira, este ex-advogado dos direitos humanos alega que as pessoas com queda de cabelo sofrem "encontros discriminatórios diários (...) em todos os grupos de gênero e idade".

Muitos coreanos usam tratamentos sem receita médica, em geral ineficazes e potencialmente prejudiciais, porque as curas certificadas estão, hoje, excluídas da saúde pública, afirmou Lee.

De acordo com sua equipe de campanha, este problema afeta um em cada cinco cidadãos. A proposta gerou amplo debate público entre aqueles que apoiam a medida e aqueles que a descrevem como uma oferta 'populista' e cara para o sistema público.

Lee protagoniza uma disputa eleitoral acirrada com o candidato da oposição, Yoon Suk-yeol, separados por diferenças mínimas na maioria das pesquisas.

Por lei, o presidente em final de governo, Moon Jae-in, é proibido de disputar um segundo mandato e deve deixar o cargo em maio.





kjk/ceb/jfx/dbh/mis/tt