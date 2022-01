Ilustração mostra aproximação do asteroide com a Terra - Nasa

Publicado 14/01/2022 16:17 | Atualizado 14/01/2022 16:19

Nova York - Na próxima terça-feira (18), um grande asteroide vai passar próximo à Terra. De acordo com a Nasa, ele não representa nenhum risco ao planeta. Identificado como 7482 (1994 PC1), o asteroide tem cerca de 1,1 km de diâmetro.



Ele deve chegar perto da Terra às 18h51, no horário de Brasília, a 1,2 milhão de quilômetros — mais de cinco vezes a distância entre a Terra e a Lua.

Apesar da distância, o asteroide poderá facilmente ser observado por telescópios. A maior dificuldade para conseguir enxergá-lo pode ser a luz da lua cheia.

Segundo a agência espacial, o 7482 (1994 PC1) aparecerá como um ponto de luz, passando na frente das estrelas ao longo da noite.

O asteroide foi descoberto em 1994, é pertencente ao grupo Apollo e dá uma volta completa no Sol a cada 572 dias. Até o momento, o mais perto que ele chegou da Terra foi em 17 de janeiro de 1933, quando ele passou a 1,1 milhões de quilômetros de distância.

Ainda de acordo com a Nasa, os asteroides geralmente são compostos por materiais rochosos, empoeirados e metálicos. A maioria deles orbita no cinturão de asteroides principal, mas alguns seguem caminhos que circulam no interior do sistema solar.