A Swat foi a equipe responsável por coordenador a operação e resgate dos reféns - Reprodução

Publicado 16/01/2022 15:08 | Atualizado 16/01/2022 15:13

Estados Unidos - Uma tomada de reféns em uma sinagoga no estado americano do Texas terminou, no sábado, 15, com todos os reféns libertados sãos e salvos, e o suspeito, morto - anunciaram o governador Greg Abbott e a polícia. Informação foi divulgada pela Agence France-Presse, AFP.

A Polícia de Colleyville confirmou, por meio de um comunicado, que havia um suspeito e mais quatro pessoas dentro do local. Não havia registro de feridos. A equipe se dirigiu ao local às 10h41 (13h41 em Brasília), deslocando uma equipe da Swat para o quarteirão onde a Congregação Beth Israel está localizada. Moradores foram retirados da região.



Depois de cerca de 10 horas de negociações, "uma equipe de resgate invadiu a sinagoga" e libertou as três pessoas que ainda estavam sendo mantidas como reféns, informou o chefe de polícia da pequena cidade de Colleyville, Michael Miller, em entrevista coletiva.



Um quarto refém havia sido libertado horas antes.



"O suspeito está morto", acrescentou Miller.