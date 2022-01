Explosão de vulcão causou tsunami em Tonga - AFP

Explosão de vulcão causou tsunami em TongaAFP

Publicado 16/01/2022 16:42

Nova Zelândia - A capital de Tonga sofreu danos importantes pelo tsunami causado por uma potente erupção vulcânica submarina no Pacífico, que gerou alerta do Japão ao Chile, embora o risco de maiores estragos tenha passado.



Com imagens por satélite, pôde-se observar o momento em que a última erupção do vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha'apai lançou um cogumelo de fumaça e cinzas para o ar e uma onda expansiva pelo mar ao redor. A erupção foi sentida em vários países.



No Peru, duas mulheres morreram afogadas em uma praia da região de Lambayeque, ao norte, devido a uma "ondulação anômala" decorrente da erupção, informou o Centro de Operações de Emergência Nacional (COEN).



No sábado à noite, o governo peruano havia anunciado o fechamento preventivo de 22 portos na costa norte e no centro do país, voltada para o Oceano Pacífico, também devido à "ondulação anômala" derivada da erupção.



No Alasca, a 10 mil quilômetros de distância, ouviu-se um estrondo potente, enquanto na Escócia, nas antípodas do vulcão, a estação meteorológica de Fife registrou um salto na pressão do ar, devido a esse fenômeno.



O vulcão provocou uma onda de 1,2 metro na capital das ilhas de Tonga, Nuku'alofa, cujos habitantes buscaram abrigo em áreas elevadas, deixando para trás casas inundadas e com danos estruturais.



"O tsunami teve um impacto significativo na faixa costeira da norte de Nuku'alofa, com barcos e grandes rochas levados para a praia", relatou a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, acrescentando que até então não tinha notícias de vítimas fatais.



"Nuku'alofa está coberta de uma grossa camada de cinzas vulcânicas, mas as condições são se acalmaram e estabilizaram".



"A nuvem de cinzas provocou poluição", por isso, Tonga precisa de água, frisou.



-Ameaça passou'



O secretário de Estado americano, Antony Blinken, manifestou sua preocupação com as consequências em Tonga e garantiu que os EUA "estão preparados para fornecer apoio aos nossos vizinhos do Pacífico".



Nessa mesma direção, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, afirmou que a instituição está "disposta a ajudar o governo e prestar ajuda às pessoas afetadas". E o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) estava preparando material de emergência com destino a Tonga, em coordenação com Austrália e Nova Zelândia.



A erupção durou oito minutos e, de tão forte, foi ouvida "como um trovão distante" nas Ilhas Fiji, a mais de 800 quilômetros de distância, disseram autoridades em Suva, a capital.



Em Tonga, o rei Tupou VI foi retirado do Palácio Real em Nuku'alofa e levado em um comboio policial para uma residência afastada da costa.



A poderosa erupção causou uma cascata de alertas por todo Oceano Pacífico: Nova Zelândia, Fiji, Vanuatu, Austrália, Estados Unidos, Japão, Equador, Chile, entre outros. Na maioria dos lugares, não houve grandes acidentes.



À 00h (horário de Brasília), o Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico enviou uma notificação para observar que, "com base nos dados disponíveis, a ameaça de tsunami desta erupção vulcânica passou".



O fenômeno provocou uma onda de 1,2 metro na remota ilha japonesa de Amami e um tsunami de menor amplitude em outras partes do litoral.



No outro extremo do Pacífico, no Chile, as ondas atingiram entre 30 centímetros e um metro. Todas as praias do país, onde milhares de chilenos aproveitavam o verão, foram esvaziadas, enquanto os banhistas recebiam estridentes alertas em seus telefones.



No Equador, foram registradas "perturbações significativas do nível do mar" de até meio metro. Na Austrália, as autoridades disseram que uma parte da costa, incluindo Sydney, podia ser atingida pelas ondas.



O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos também emitiu alertas de tsunami para a Costa Oeste, da Califórnia ao Alasca, prevendo ondas de até 60 centímetros, fortes correntes e inundações costeiras. O Canadá também colocou a província da Colúmbia Britânica em alerta.



O vulcão Hunga Tonga-Hunga Ha'apai se encontrava submerso, cerca de 65 quilômetros ao norte da capital de Tonga. Suas recentes erupções trouxeram-no à superfície, formando uma pequena ilha.