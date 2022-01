Até 30 centímetros de neve são esperados em uma faixa de território que se estende do norte do vale de Ohio até a região sul dos Grandes Lagos, alertou o NWS - AFP

Publicado 17/01/2022 11:35

Milhões de americanos enfrentam, nesta segunda-feira (17), uma enorme tempestade com neve, gelo e fortes ventos no leste dos Estados Unidos, que causa interrupções no tráfego, suspensão de voos e falta de energia em cerca de 200 mil casas.



O Serviço Nacional de Meteorologia (NWS) informou que a tempestade combina neve pesada, chuva gelada e ventos fortes e impacta o sudeste e a costa do Atlântico, antes de seguir para a Nova Inglaterra e o sul do Canadá.



Até 30 centímetros de neve são esperados em uma faixa de território que se estende do norte do vale de Ohio até a região sul dos Grandes Lagos, alertou o NWS. Mais de 80 milhões de pessoas estão sob alerta climático, informou a mídia dos EUA.



No domingo, cerca de 235 mil clientes haviam ficado sem energia elétrica no sudeste, mas esta manhã esse número havia caído para 190 mil residências, de acordo com o site PowerOutage.US. Em áreas ao longo das Montanhas Apalaches, a neve pode cair nesta segunda a uma razão de 2,5 cm por hora, enquanto o tempo ruim pode durar até terça-feira, de acordo com o NWS.



A tempestade gerou tornados no estado da Flórida e inundações em partes da costa. Ventos gelados varreram as Carolinas e os Apalaches. O transporte foi severamente afetado. Mais de 3 mil voos de ou para os Estados Unidos foram cancelados no domingo, de acordo com o site FlightAware, e outros 4,2 mil foram atrasados.



O aeroporto internacional de Charlotte Douglas, na Carolina do Norte, foi o mais atingido, com 1.200 voos cancelados, mais de 90% das viagens programadas, segundo o site FlightAware. Outras 1.200 viagens pelo país foram canceladas até o início desta segunda-feira.





Estado de emergência

O governador da Geórgia, Brian Kemp, havia declarado estado de emergência na sexta-feira e os limpa-neves estavam trabalhando desde antes do meio-dia para limpar as estradas. Virgínia e Carolina do Norte também declararam estado de emergência. A polícia da Virgínia disse no Twitter que teve que responder a quase 1 mil incidentes no domingo. "A maioria de carros danificados. Nenhuma fatalidade relatada", reportou.



O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, anunciou no Twitter que, até o meio-dia de domingo, até trinta centímetros de neve havia caído em algumas áreas e que "uma formação de gelo significativa está causando problemas na parte central do estado". O governador instou a população a fazer todo o possível para evitar o deslocamento.



Também na Carolina do Norte, a tempestade fez com que o telhado de uma residência universitária desabasse, segundo a emissora local ABC, mas não houve feridos. O NWS informou que rajadas de neve foram registradas em Pensacola, Flórida, enquanto Atlanta (Geórgia), com o clima normalmente ameno, também recebia neve.



Algumas inundações costeiras são esperadas e o NWS alertou que os ventos na costa atlântica podem se aproximar da força de um furacão. A neve já havia atingido o nordeste dos Estados Unidos no início deste mês. Uma tempestade deixou centenas de motoristas presos por mais de 24 horas na I-95, a rodovia interestadual que percorre toda a costa leste do país.