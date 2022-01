Após erupção, Tonga pode ficar 2 semanas sem acesso à internet - Reprodução

Publicado 17/01/2022 14:31

O arquipélago de Tonga, pequeno país situado no Pacífico Sul, pode ficar sem internet por mais duas semanas devido à erupção de um vulcão submarino no último sábado, 15 . A nação está desconectada do mundo há dois dias, o que dificulta a mensuração dos danos provocados pelas ondas de até 1,2 metro que atingiram seu litoral após a erupção.