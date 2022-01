Após críticas e polêmica, Spotify terá avisos em podcasts sobre a covid-19 - Reprodução

Publicado 30/01/2022 20:07

O Spotify disponibilizará links em todos os podcasts que mencionem a covid-19, com a intenção de levar seus usuários a informações cientificamente confiáveis, anunciou seu fundador e CEO, Daniel Ek, em um comunicado divulgado neste domingo, 30.

O posicionamento, porém, não faz menção direta à polêmica envolvendo Joe Rogan e músicos, como Neil Young, que têm retirado suas músicas da plataforma em boicote. Vale lembrar que outras plataformas, como o YouTube, o Instagram e o Twitter já contam com mecanismo semelhante há bastante tempo.

"Em nosso âmago, acreditamos que ouvir é tudo. Pegue quase qualquer tema e você vai encontrar pessoas com opiniões em cada um de seus lados. Pessoalmente, há diversos indivíduos e visões no Spotify com as quais eu discordo com força. Nós sabemos que temos um papel crítico em apoiar a liberdade de expressão de um criador enquanto balanceamos isso com a segurança de nossos usuários. Neste papel, é importante para mim que não tomemos a posição de sermos censores de conteúdo, enquanto também garantamos que hajam regras em vigor e consequências para quem for violá-las", escreveu Ek.

Na sequência, anunciou a publicação de regras de longa data da plataforma, que teriam sido elaboradas pela equipe do Spotify com "especialistas externos" e atualizadas regularmente, disponibilizadas em seu site. "Nós estamos trabalhando para acrescentar um aviso de conteúdo para qualquer episódio de podcast que inclua uma discussão sobre covid-19. Esse aviso direcionará os ouvintes ao nosso hub dedicado à covid-19, uma fonte que providencia acesso fácil a fatos embasados em dados, informações atualizadas conforme compartilhadas por cientistas, médicos, acadêmicos e autoridades públicas de saúde ao redor do mundo, assim como links para fontes confiáveis", prossegue.

E concluiu: "Esse novo esforço para combater desinformação vai se espalhar para outros países ao redor do mundo nos próximos dias. Em nosso conhecimento, esse aviso de conteúdo é o primeiro do tipo em uma grande plataforma de podcasts."

O comunicado ainda cita algumas doações e iniciativas da empresa em relação à covid-19 para dar uma "noção do quão sério nós abordamos a pandemia como empresa".

A íntegra do comunicado está disponível no site do Spotify no seguinte endereço na internet: https://newsroom.spotify com/2022-01-30/spotifys-platform-rules-and-approach-to-covid-19/

Entenda a polêmica envolvendo o Spotify

Em janeiro de 2022, um grupo de centenas de cientistas publicou uma carta aberta ao Spotify criticando a presença de podcasts contendo desinformação sobre a covid-19 na plataforma. O principal alvo das críticas foi Joe Rogan, do The Joe Rogan Experience, que já fez comentários questionando a gravidade da doença e já recebeu convidados questionando a efetividade de vacinas.

O cantor Neil Young, então, publicou um comunicado dando um 'ultimato' ao serviço de streaming: ou o podcast seria retirado do ar, ou o músico tiraria suas músicas da plataforma, o que aconteceu nos dias seguintes.

Apesar de pouca adesão entre grandes músicos, artistas como Joni Mitchell e Nils Lofgren também seguiram Young em seu boicote.