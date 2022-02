Surto atingiu a cidade de Baise - Gerd Altmann - Pixabay - Creative Commons

Publicado 06/02/2022 18:39 | Atualizado 06/02/2022 19:12

A cidade de Baise, na China, iniciou uma quarentena neste domingo, 6, após 98 pessoas testaram positivo para coronavírus, de acordo com informações do Global Times, veículo da imprensa estatal chinesa. A cidade tem população de cerca de 4 milhões de habitantes e fica localizada na província de Guangxi, no Sul do país.

Os casos adicionais foram identificados após testagem de 200 mil habitantes. Antes, 43 haviam sido infectados, segundo autoridades locais. A província de Guangdong, onde 15 milhões de pessoas residem, suspendeu todas as rotas de ônibus com destino para Baise por conta do surto recente.

Em entrevista ao Global Times, o epidemiologista chefe do Centro Chinês de Controle e Prevenção de Doenças, Wu Zunyou, afirmou que o país não abandonará a política de "covid-zero" até que haja novas medidas de prevenção contra novas infecções, uma vez que apenas a vacinação não contém totalmente o vírus.

"A China já atingiu uma taxa de vacinação de 70%, mas enquanto o vírus conseguir escapar da imunidade de rebanho, as pessoas ainda podem ser infectadas, como mostra o recente surto em Tianjin, onde muitas pessoas infectadas estavam vacinadas, embora os sintomas fossem mais leves", disse o epidemiologista.