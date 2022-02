Vanesa rebateu as críticas por conta da roupa que usava ao deixar o filho na escola - Reprodução

Publicado 08/02/2022 17:22

Santa Cruz de la Sierra - Modelo fitness e advogada, Vanesa Medina foi alvo de ataques nas redes sociais após uma publicação, sem o seu consentimento, viralizar na internet. Na imagem, a boliviana desce de seu carro e acompanha o filho até a entrada da escola de Santa Cruz de la Sierra, Bolívia, vestindo um macaquinho de lycra.

Uma outra mulher, de dentro de um carro, fez o registro sem autorização no momento em que também deixava seu filho na escola. No vídeo, ela faz comentários de que a roupa é 'inapropriada' para ser usada no ambiente escolar e acusa Vanesa de usar com frequência modelitos 'ousados'.



Conhecida nas redes sociais, a modelo e advogada, que já venceu um concurso de Miss Fitness na Bolívia, não demorou a ser reconhecida quando o vídeo viralizou na internet. A publicação rendeu muitos comentários negativos e desrespeitosos e alguma das mães chegaram a sugerir a expulsão do filho de Vanesa, de acordo com o jornal 'La Noticia'.

Vanesa recorreu às redes sociais para se defender dos ataques e criticou a disseminação do ódio contra as mulheres. "Eu queria expressar a minha gratidão a todos que enviaram mensagens de apoio, sinais de carinho e agradecimento com palavras tão bonitas, e me defendendo nas redes sociais sobre aquele vídeo que se tornou viral com más intenções contra mim que a mãe fez, querendo me denegrir, expondo-se com tanto desprezo por mim, e expondo meu filho de quatro anos sem saber que é um crime. Seus planos não foram tão bem quanto ela queria. Ela teve as piores intenções ao postá-lo e me expor. Sou uma mãe em forma que trabalha duro e cuido do meu filho com todo o amor do mundo, e não faço nada de mal a ninguém", publicou Vanesa.