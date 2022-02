Mundo & Ciência

Policiais matam homem que ameaçava ataque com faca em estação de trem de Paris

Homem estava com uma faca de '30 centímetros' com a sigla 'ACAB' ('All cops are bastards', 'todos os policiais são bastardos'), segundo a polícia

Publicado 14/02/2022 08:25 | Atualizado há 2 horas