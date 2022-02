Centenas de pássaros caíram mortos de forma ainda não explicada na região Norte da Cidade do México - Reprodução

Centenas de pássaros caíram mortos de forma ainda não explicada na região Norte da Cidade do MéxicoReprodução

Publicado 14/02/2022 16:16

Cidade do México - Um misterioso fenômeno, ainda sem solução, tem intrigado não apenas os mexicanos, assim como toda a comunidade científica. No último dia 7 de fevereiro, centenas de pássaros caíram mortos numa pacata rua em Cauhtémoc, região Norte da Cidade do México. As aves da espécie Graúna-de-cabeça-amarela costumam migrar do Norte do Canadá para o Norte do México nesse período do ano, mas sobrevoarem o estado de Chihuahua, caíram de forma repentina.



As impressionantes imagens não demoraram para viralizar nas redes sociais. Veterinários entrevistados pelo tabloide britânico 'Daily Mail' avaliam três hipóteses: inalação de fumaças tóxicas, calor ou até mesmo eletrochoque.

Autoridades mexicanas aguardam o resultado da exumação para confirmar a causa da morte. Uma parte dos animais seguiu com o voo pela rota migratória.