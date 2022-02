Uma escola infantil localizada em Boston foi alvo de acusações de blackface - Reprodução/NY Post

Publicado 17/02/2022 11:38

Boston - Após uma apresentação teatral de atores que se coloriram com carvão de cortiça para representar personagens afro-americanos, uma escola em Boston, em Massachusetts, nos Estados Unidos, foi alto de acusações de blackface. Funcionários da escola fizeram os alunos pintarem de preto máscaras feitas de prato de papelão para de 'fantasiarem' de negros como parte da comemoração ao Mês da História Negra nos EUA.

Segundo informações do NY Post, após manifestação de protesto e algumas denúncias, a instituição acabou fechando as portas. “Um dos pais apontou que a máscara preta é ofensiva”, disse a escola por meio de um comunicado. “A professora chegou a se desculpar com os pais.”



Na época, o diretor da escola estava ausente por questões pessoais, no entanto, quando retornou demitiu os envolvidos na iniciativa infeliz. A instituição pediu desculpas pelo incidente e removeu a publicação retratando a "homenagem" depois que viralizou. Além disso, o perfil da escola também foi deletado do Facebook.

Em um post feito pela instituição, os funcionários afirmaram estar arrependidos. “A todos os ofendidos, pedimos sinceras desculpas pelo que aconteceu com uma de nossas atividades em sala de aula: black face”, dizia a publicação. “Nossa intenção era comemorar o Mês da História Negra. Infelizmente, não fizemos pesquisas suficientes sobre a história negra e realizamos uma atividade errada. Queremos dizer que lamentamos o ocorrido”.

Segundo os administradores da escola ICKids, a instituição não tem previsão de reabertura. Mas, se a reabrir, todos os funcionários receberão treinamento em diversidade. “Também almejamos uma equipe mais diversificada com forte conhecimento e experiência em cuidados infantis”, disseram os administradores.



A mãe de um dos alunos disse em entrevista a NBC que é inaceitável que os estudantes passem por esse tipo de experiência. “Isso é inaceitável e realmente não entendo o conceito deste projeto”, disse Nadirah Pierce à emissora. “O pedido de desculpas foi desanimador. Espero que esta seja uma lição para realmente se preparar para fazer projetos sobre culturas antes de fazê-los para evitar um gesto ofensivo a um grupo de pessoas.”



Para Bridget Ray-Canada, membro fundadora da Newton Coalizão de Residentes Negros, a aula do professor “degradou” os alunos. “Machucou a comunidade negra. Alegar ignorância é inaceitável em 2022”, ressaltou.