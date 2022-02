Navio pegou fogo em Açores - Marinha de Portugal/Divulgação

Publicado 17/02/2022 17:40 | Atualizado 17/02/2022 17:42

Lisboa - As autoridades portuguesas resgataram 22 tripulantes de um navio mercante com bandeira panamenha, que se incendiou na quarta-feira (16) no arquipélago das Açores, informaram os serviços de auxílio nesta quinta-feira (17).

"Os 22 tripulantes resgatados foram levados a um hotel na ilha de Faial", disse à AFP um porta-voz da Marinha portuguesa, destacando que não há feridos.

O cargueiro 'Felicity Ace', que transportava carros, se encontrava a cerca de 90 milhas náuticas (170 km) ao sudoeste de Faial (Açores), quando soou o alarme ao desencadear um incêndio em seu armazém.

A princípio, os tripulantes foram levados a bordo do petroleiro "Resilient Warrior", que desviou seu trajeto para ajudar nas operações de resgate, para depois serem evacuados em um helicóptero militar para a ilha de Faial, informou por sua vez a Força Aérea portuguesa.

"Até o momento não foi constatado nenhum foco de contaminação" por causa do incêndio, indicou a Marinha portuguesa.

Nas próximas horas deve decidir um plano para levar o "Felicity Ace" para o porto.