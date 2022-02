Rastro de destruição após deslizamento - AFP

Publicado 17/02/2022 14:33

Paris - Conheça os principais deslizamentos de terra provocados por fenômenos meteorológicos nos últimos dois anos no mundo, após a tragédia ocorrida na cidade de Petrópolis , Região Serrana do estado do Rio de Janeiro, na terça-feira (15):

Outubro de 2021, Índia e Nepal

Quase 200 pessoas morreram após vários dias de fortes inundações e devastadores deslizamentos de terra na Índia e no Nepal.



Na Índia, com um saldo de 102 mortos, os mais afetados foram os estados de Uttarakhand (norte, Himalaia) e de Kerala (sul, litoral).



Julho de 2021, Índia

As chuvas de monções também causaram inundações e deslizamentos de terra na costa oeste do país, deixando 160 mortos e dezenas de desaparecidos em julho de 2021. Somente no estado de Maharasthra, 149 pessoas perderam a vida, 40 delas por um avalanche que devastou a aldeia de Taliye, ao sul de Mumbai.



Julho de 2021, Alemanha e Bélgica

Causadas pelas chuvas torrenciais de 14 e 15 de julho, inundações de rara intensidade mataram pelo menos 221 pessoas: 183, na Alemanha; e 38, na Bélgica.



Além disso, na Alemanha, duas pessoas foram declaradas desaparecidas. Os "Länder" mais afetados foram Renânia-Palatinado e Renânia do Norte-Vestfália (oeste).



No dia 16, em Erfstadt, perto de Colônia (oeste), parte da cidade desaba após um deslizamento de terra que deixou vários mortos e desaparecidos.



Novembro de 2020, Honduras, Guatemala e Nicarágua

Com menos de 15 dias de intervalo e seguindo a mesma trajetória, os furacões Eta e Iota arrasaram Honduras, Guatemala e Nicarágua, deixando um caminho de destruição, com inundações catastróficas, deslizamentos de terra e centenas de mortos.



Apenas na Guatemala, um deslizamento de terra, que soterrou dezenas de casas na aldeia indígena de Queja (norte), teria causado mais de cem mortes.



Outubro de 2020, Vietnã

Fortes inundações e deslizamentos de terra no centro do país deixam cerca de 130 mortos, danificando ou destruindo mais de 310.000 casas.



Entre os mortos, estão 22 soldados soterrados por um grande deslizamento de terra na província de Quang Tri.



Julho de 2020, Mianmar

No dia 3, um gigantesco deslizamento de terra mata mais de 166 coletores informais em uma mina de jade no norte do país. Após chuvas monçônicas torrenciais, uma enorme quantidade de rochas cai em um lago, causando "ondas de lama" que engolem um vale no distrito de Hpakant, perto da fronteira chinesa.



Abril de 2020, Quênia

Inundações e deslizamentos de terra causados por fortes chuvas provocam a morte de cerca de 200 pessoas ao longo de um mês, destruindo várias plantações, em particular, no oeste e no centro do país. As regiões costeiras também foram afetadas.