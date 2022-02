Mulher escapa de ataque de tubarão após dar socos na cabeça do animal - Reprodução

Publicado 18/02/2022 20:15

Flórida - Uma mulher escapou de um ataque de tubarão após atingir o animal com socos na cabeça. Heather West, de 42 anos, estava nas ilhas Dry Tortugas, na costa da Flórida, nos Estados Unidos, quando foi atacada.



Em uma série de vídeos publicados nas redes sociais, West compartilha imagens dos ferimentos no pé e conta como tudo aconteceu. Ela relata que estava em uma parte rasa do mar, nadando com amigos em janeiro.

"Eu imediatamente me virei e quando o fiz, senti algo agarrar meu pé. Meu cérebro não conseguia entender o que estava acontecendo e pensei que um dos caras tinha agarrado meu pé tentando me assustar", contou.

West disse que assim que percebeu o animal, começou a socá-lo na cabeça até ele soltar seu pé. "Assim que chego na praia, olho para baixo e vejo que meu pé ainda está lá, então fico muito animada e comecei a gritar e fiquei tipo 'ganhei, ganhei, ganhei'", disse.

Ela foi socorrida por moradores da ilha e depois levada por guardas florestais em um hidroavião. West ficou com danos nos ligamentos e tendões do pé.