Rainha ElizabethBUCKINGHAM PALACE / AFP

Rio - A rainha Elizabeth II se solidarizou com as vítimas da tragédia de Petrópolis nesta segunda-feira, 21. As fortes tempestades na região deixaram 178 mortos e 110 pessoas desaparecidas na região serrana do Rio.

Pelo perfil da família real no Twitter, a monarca britânica publicou uma mensagem de condolências ao povo brasileiro, enquanto continua em serviço após ter testado positivo para a covid-19. "Estou profundamente triste ao saber da trágica perda de vidas e destruição causada pelas terríveis inundações no Brasil", disse a rainha.

Elizabeth II também mandou uma mensagem para as pessoas que atuam no resgate de vítimas e na recuperação da cidade fluminense, que ainda tem vias bloqueadas e imóveis destruídos.



"Meus pensamentos e orações estão com todos aqueles que perderam suas vidas, entes queridos e lares, assim como os serviços de emergência e todos aqueles que trabalham para apoiar os esforços de recuperação", disse.

Positivo para covid-19

A Rainha Elizabeth II testou para a covid-19 no final de semana, mas continua trabalhando no Castelo de Windsor. De acordo com o Palácio de Buckingham, a monarca britânica, de 95 anos, apresenta "sintomas leves de resfriado" e passa bem.