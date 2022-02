Fumaça sobe de uma usina de energia depois de bombardeios fora da cidade de Schastia, perto da cidade de Lugansk, no leste da Ucrânia, dia 22, um dia depois que a Rússia reconheceu as repúblicas separatistas do leste da Ucrânia - ARIS MESSINIS/AFP

Fumaça sobe de uma usina de energia depois de bombardeios fora da cidade de Schastia, perto da cidade de Lugansk, no leste da Ucrânia, dia 22, um dia depois que a Rússia reconheceu as repúblicas separatistas do leste da UcrâniaARIS MESSINIS/AFP

Publicado 22/02/2022 11:45

Suiça - A Organização das Nações Unidas (ONU) anunciou, nesta terça-feira (22), que está realocando parte de seu pessoal considerado não essencial e seus familiares presentes na Ucrânia, em um contexto de crescente medo de uma possível invasão russa. A organização intergovernamental advertiu que uma escalada do conflito poderá provocar o deslocamento de milhões de pessoas e sua consequente crise humanitária.



"Nosso compromisso é ficar e continuar nosso trabalho na Ucrânia, particularmente no leste" do país, disse a porta-voz da ONU, Alessandra Vellucci, à imprensa, em Genebra. "Continuamos totalmente operacionais", acrescentou.



Ela reconheceu, porém, que, "em consequência da evolução da situação no terreno, consideramos uma realocação temporária de parte do pessoal não essencial e de seus familiares".



Esta declaração foi dada em meio à preocupação com o reconhecimento por parte da Rússia, na segunda-feira (21), das repúblicas separatistas Donetsk e Lugansk na Ucrânia e com sua decisão de enviar uma "força de paz".



Esse reconhecimento quebra o frágil processo de paz - os chamados Acordos de Minsk - que regia o conflito no leste da Ucrânia, o que aumenta os temores de que o Kremlin esteja preparando uma invasão em grande escala.

Nesta segunda, a secretária-geral da ONU para Assuntos Políticos, Rosemary DiCarlo, "lamentou" a decisão russa de reconhecer a independência das repúblicas secessionistas ucranianas, bem como "a ordem de enviar tropas russas para o leste da Ucrânia".

"As próximas horas e (os próximos) dias serão críticos. O risco de um grande conflito é real e deve ser evitado a todo custo", afirmou DiCarlo no início de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU.



A ONU conta com uma equipe de 1.510 pessoas na Ucrânia, incluindo 149 funcionários estrangeiros, disse Vellucci. Cerca de 100 membros desta equipe se encontram instalados nas regiões de Donetsk e Lugansk, no leste do país.



Nesta terça-feira (22), o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur) afirmou que ainda não foi observado um aumento de movimentos de civis, salvo na região leste do país.