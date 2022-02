Presidente da Rússia, Vladimir Putin - AFP

Moscou - O presidente da Rússia, Vladimir Putin, fez uma série de críticas à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) nesta segunda-feira (21), e indicou que, no caso da Ucrânia ingressar da organização, o país se tornaria a principal plataforma para os Estados Unidos atacarem a Rússia. Em discurso em rede nacional sobre as tensões recentes, ele afirmou que a entrada de Kiev na Otan significaria uma ameaça direta à segurança russa.

Putin voltou a demandar que a Otan não se expanda mais ao leste, além de indicar que armas e equipamentos não sejam mobilizado para as fronteiras do território russo, condições necessárias para que negociações sejam mantidas, indicou.

O líder voltou a dizer que a organização quebrou promessas sobre não se expandir, além de voltar a indicar que até o momento, a Rússia é descrita como uma adversária da Otan.

Ainda de acordo com o líder, a aliança forçou países europeus a criarem políticas contrárias a Moscou.

Segundo Putin, a decisão de a Ucrânia entrar na Otan já havia sido tomada antecipadamente. De acordo com o líder, o país planeja ainda o desenvolvimento de armas nucleares, o que mudaria "a situação drasticamente".

O presidente russo defendeu que seu país tem direito de se defender, assim como de "tomar medidas retaliatórias para defender sua segurança".

Putin relativizou ainda o risco pela imposição de sanções, dizendo que isso ocorreria de qualquer maneira, mesmo que não fosse a situação com a Ucrânia.