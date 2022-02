Rainha Elizabeth II - AFP

Publicado 21/02/2022 15:00 | Atualizado 21/02/2022 15:02

Londres - Apesar de testar positivo para a covid-19 no final de semana, a rainha Elizabeth II continua trabalhando no Castelo de Windsor. De acordo com o Palácio de Buckingham, a monarca britânica, de 95 anos, apresenta "sintomas leves de resfriado" e passa bem.

A especialista em assuntos da monarquia, Daniela Relph, disse que o ambiente envolta da rainha é de "cautela mas não de alarme". E completou dizendo que "há uma sensação de que está tudo o mais normal possível".

De acordo com a imprensa britânica, Elizabeth II continua fazendo as leituras de jornais diários e mantendo a normalidade do cotidiano com "tarefas leves". Com isso, ela também permanece fazendo a leitura de documentos que ministros do governo do Reino Unido e representantes da Commonwealth (Comunidade das Nações), enviam diariamente ao Castelo de Windsor, para que a monarca possa aprovar e assinar.

Após completar 70 anos de reinado, no início de fevereiro, a Rainha Elizabeth tem seguido as orientações médicas e tomado todos os cuidados para evitar a exposição durante a pandemia.

A monarca britânica recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 em janeiro de 2021 e provavelmente recebeu todas as doses de reforço estabelecidas pelas autoridades médicas.