Vladimir PutinAlexei Druzhinin / SPUTNIK / AFP

Publicado 20/02/2022 18:29

O governo da Rússia emitiu comunicado neste domingo, 20, no qual critica membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) pelo envio de armamento para a Ucrânia. A nota foi divulgada após uma conversa telefônica entre os presidentes francês, Emmanuel Macron, e russo, Vladimir Putin.

"Na conversa entre Putin e Macron chamou-se a atenção para as armas e munições modernas enviadas à Ucrânia pelos países membros da Otan, o que está incentivando Kiev a buscar uma solução militar para o problema de Donbass região controlada por separatistas apoiados pela Rússia. Como resultado, os civis nas repúblicas populares de Donetsk e Lugansk estão sofrendo e sendo forçados a partir para a Rússia para se salvarem da intensificação dos ataques", descreve o comunicado.

Segundo Putin, as "provocações de militantes ucranianos" foram o motivo da escalada militar na região, diz a nota. Mais cedo, Belarus havia informado que a Rússia dará continuidade a exercícios militares perto da fronteira com a Ucrânia.

O comunicado também destaca que Macron e Putin tiveram "uma discussão aprofundada" e, considerando a situação atual, "os dois presidentes acharam conveniente intensificar a busca de uma solução diplomática".