Presidente da Rússia, Vladimir PutinSputnik/AFP

Publicado 20/02/2022 16:35 | Atualizado 20/02/2022 16:37

Neste domingo, 20, o Ministério da Defesa de Belarus anunciou que os 30 mil soldados e equipamentos militares da Rússia ficarão onde estão. De acordo com o país, "inspeções" vão continuar sendo feitas nas tropas russas mobilizadas ao local, devido à tensão apontada no Donbass (leste ucraniano).



Hoje, a região dominada por separatistas apoiados pelo Kremlin registrou explosões misteriosas, além de troca de tiros na linha de frente com as forças de Kiev, capital da Ucrânia.

Ontem, o presidente Vladimir Putin supervisionou exercícios nucleares envolvendo mísseis balísticos hipersônicos e outras armas . Entre as atividades, houve lançamentos de navios de guerra, submarinos e aviões, que atingiram alvos em terra e mar.



De acordo com o Kremlin, os exercícios fazem parte de um processo regular de treinamento. O Ocidente, porém, acredita que as manobras não passavam de uma preparação para um ataque direto a Kiev, como o presidente dos EUA, Joe Biden, afirmou nesta semana.



A fronteira de Belarus fica a menos de 200 km da capital ucraniana. Agora, a tensão de um possível ataque à Ucrânia cresce ainda mais.

Nesse sábado (19), o presidente do país, Volodymyr Zelensky, disse que precisa de garantias de segurança da comunidade internacional para evitar uma invasão russa , porque o mundo não está preparado para "pagar o preço" de outra guerra mundial.