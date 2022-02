Rainha Elizabeth II testou positivo para Covid-19, mas passa bem - AFP

Publicado 20/02/2022 10:02

Londres - Em pronunciamento oficial, o Palácio de Buckingham informou neste domingo que a Rainha Elizabeth II testou positivo para Covid-19. De acordo com o comunicado, a monarca britânica, de 95 anos, apresenta "sintomas leves de resfriado" e passa bem.

"Ela espera continuar com "tarefas leves" em Windsor durante a semana (...) Ela continuará recebendo atendimento médico e seguirá todas as orientações apropriadas", diz o documento.

A imprensa inglesa destacou que a rainha teve contato com o filho Charles dois dias antes do teste positivo do príncipe herdeiro, diagnosticado Covid-19 pela segunda vez. Sua esposa, Camilla, também foi acometida pela doença.

Após completar 70 anos de reinado, no início de fevereiro, a Rainha Elizabeth tem seguido as orientações médicas e tomado todos os cuidados para evitar a exposição durante a pandemia. Na última semana, ela participou de uma reunião digital com os embaixadores da Espanha e da Estônia. Na quarta, se encontrou pessoalmente com o major-general Eldon Millar, encarregado do relacionamento entre a rainha e as Forças Armadas, e seu antecessor, o contra-almirante James Macleod.