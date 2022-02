De acordo com a Secretaria de Educação, as palestras seguirão acontecendo nas próximas semanas - Divulgação

Três Rios - As secretarias de Educação, Ciência e Tecnologia e Saúde e Defesa Civil de Três Rios realizaram, nesta semana, palestras para os alunos da Rede Municipal de Ensino. Os encontros foram para orientar os estudantes a respeito da Covid-19 e entregar cadernetas sobre o assunto.

Além disso, o trabalho contou também com a ajuda de alunos da Faculdade Univértix. A primeira ação ocorreu na Escola Municipal Américo Silva e no Colégio Municipal Walter Franklin. De acordo com a Secretaria de Educação, as palestras seguirão acontecendo nas próximas semanas e serão realizadas em todas as escolas da Rede Municipal de Ensino de Três Rios.