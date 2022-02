Este ano, o projeto foi expandido e contempla cerca de 30 localidades, incluindo capital, interior e litoral fluminense - Divulgação

Este ano, o projeto foi expandido e contempla cerca de 30 localidades, incluindo capital, interior e litoral fluminenseDivulgação

Publicado 18/02/2022 06:50

Três Rios - Após uma temporada no formato on-line por conta da pandemia, o evento Sesc Verão retoma o modelo presencial e terá programação especial em Três Rios, na região centro-sul fluminense. O público poderá aproveitar dezenas de atividades gratuitas. Nos dias 19 e 20 de fevereiro, das 16h às 22h, o centro de Três Rios receberá uma série de atividades de lazer, cultura, assistência, saúde e educação.



O público poderá aproveitar atividades gratuitas, como: muro de escalada, kart pedal, badmington, mini voley, mini basquete, slackline, beach tênis, fut tênis, torneios de vôlei, futvôlei e futebol society infantil, aulas especiais de desenvolvimento físico e esportivo (DFE), exposição mediada e orientações de saúde com tema "Saúde Cardiovascular"/"Casa da prevenção, falando sobre dengue", ponto de leitura, oficinas de fantoche, literatura, meio ambiente, sustentabilidade, arte, ciência e tecnologia, tour a pé com o pôr do sol no Mirante do Anjo, apresentação e vivência de salsa e samba.



“Como presidente do Sicomércio e representante dos empresários da categoria, fico muito feliz e agradecido por Três Rios receber o Sesc Verão 2022. Iniciativas como essa, ajudam a movimentar a economia da cidade e proporcionam lazer para população”, afirma Júlio Cezar Rezende de Freitas, presidente do Sicomércio Três Rios.

Este ano, o projeto foi expandido e contempla cerca de 30 localidades, incluindo capital, interior e litoral fluminense. A programação completa pode ser conferida em https://www.sescverao.com.br



Serviço – Sesc Verão 2022 – Três Rios

Data: 19 e 20 de fevereiro

Horário: 16h às 22h

Público: Livre

Local: Av. Prefeito Alberto Lavinas, Centro, Três Rios (Beira Rio)

Mais informações: (24) 2252-6518

Obs: Programação sujeita à alteração.