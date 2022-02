Equipe que participou da elaboração do documento técnico da Secretaria de Meio Ambiente - Divulgação

Publicado 13/02/2022 07:53

Três Rios - A equipe técnica da Secretaria de Meio Ambiente de Três Rios elaborou um panorama sobre os Resíduos Sólidos no município em 2021. O documento busca apresentar a realidade da cidade e fornecer dados compilados e tratados com fundamentação técnica.

"Esse documento é extremamente importante, uma vez que o tema resíduos sólidos vem ganhando uma importância cada vez maior, o aprofundamento deste panorama vai nos auxiliar na elaboração de um planejamento mais eficiente." disse o prefeito Joa.



Alguns dados importantes:

A geração anual aproximada foi de 20.188 toneladas de Resíduos Sólidos.

A cobertura de coleta de aproximadamente 98% dos Resíduos Sólidos.

A destinação adequada de aproximadamente 16.066,09 toneladas de Resíduos Sólidos para o Aterro Sanitário.

A coleta seletiva de aproximadamente 142 toneladas de material reciclável.

O início do programa Cidade + Recicleiros e da Unidade de Processamento de Materiais Recicláveis de Três Rios.

Os investimentos do poder público alcançaram cerca de R$ 11 milhões de reais.

A geração de 168 postos de empregos no setor de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.

O destaque do município no Ranking TOP 10 do estado do Rio de Janeiro, em Gestão de Resíduos Sólidos, alcançando a 7º posição.

A criação de diversos novos programas de reciclagem no município.

Participaram da elaboração do documento técnico, o Secretário de Meio Ambiente, Thiago Vila Verde, o especialista em Resíduos Sólidos, Tiago Cardoso, os engenheiros ambientais, Douglas Barbosa e Maiara Costa, a Bióloga, Ivone Justen, além das estudantes em gestão ambiental, Maisa Barros, Maria Clara Noel e Yasmin Vargas.

Para maiores informações do Panorama sobre Resíduos Sólidos, acesse o link: encurtador.com.br/juIJ2