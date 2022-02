Profissionais da Suprema e da UBS da Cidade Nova envolvidos na pesquisa - Divulgação

Profissionais da Suprema e da UBS da Cidade Nova envolvidos na pesquisaDivulgação

Publicado 05/02/2022 14:48

Três Rios - A Secretaria de Saúde de Três Rios iniciou uma parceria com a Faculdade de Ciências Médicas Suprema. O objetivo é melhorar a qualidade de vida de hipertensos de duas localidades do município, Cidade Nova e Morro dos Caetanos.

Através do programa "Parou por quê?", a instituição de ensino vai realizar uma pesquisa para identificar os motivos que impedem o controle da pressão alta dos usuários hipertensos da rede de saúde e mapear o que impede a não continuidade do cuidado com a saúde.

De acordo com a cardiologista e professora Valéria Salazar, da Suprema, coordenadora do projeto, “a meta é identificar individualmente os motivos que levam o paciente a interromper o tratamento. Para que possamos traçar maneiras que evitem a interrupção do tratamento e, consequentemente, possibilitar que o paciente tenha maior controle e recursos informativos para permanecer com os cuidados com a saúde”.

Na primeira triagem, foram realizados procedimentos médicos conjugados com um questionário respondido pelos participantes. Segundo a enfermeira, Isabele Medeiros, responsável pelo agendamento, a pesquisa vai ocorrer duas vezes por mês na UBS Cidade Nova.

Presente à atividade, junto com as coordenadoras da Atenção Básica Daniele Castro e Mariângela Moreira ressaltaram a importância da parceria “ é importante não só pela Pesquisa, mas, também, pelo legado de cuidado que possibilita ao usuário cuidar da própria saúde e ser multiplicador de melhores práticas de vida saudável”. finalizou Mariângela Moreira.