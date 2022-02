Cartaz com informações do cadastramento para as creches - Reprodução

Publicado 05/02/2022 14:42

Três Rios - A Secretaria Municipal de Educação de Três Rios informa que já estão abertas as inscrições para cadastramento para as creches da Rede Municipal de Ensino para crianças de seis meses a três anos de idade.

Os interessados deverão procurar o Colégio Municipal Walter Franklin entre 8h30 e 13h, entre os dias 7 e 11 de fevereiro. As vagas são limitadas.