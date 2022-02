Briga entre as mulheres aconteceu dentro do ônibus da linha 404 Santa Terezinha - Reprodução

Briga entre as mulheres aconteceu dentro do ônibus da linha 404 Santa TerezinhaReprodução

Publicado 05/02/2022 14:41

Três Rios - Uma mulher sofreu agressões em um ônibus da empresa Transa Transporte Coletivo que fazia a linha 404 Santa Terezinha, na manhã da última quinta-feira (3), em Três Rios. Segundo a vítima, ao entrar no ônibus, ela teria pedido a outra passageira que liberasse espaço no banco para se sentar, já que estava vazio, mas esta teria começou a se alterar.

Já sentada no banco, a vítima percebeu que sua colega de viagem não utilizava máscara e, preocupada com a própria saúde já que tem comorbidades, pediu que ela colocasse a máscara. Irritada, a agressora partiu para cima da vítima com tapas.

Ainda de acordo com a mulher que sofreu o ataque, a agressão só não foi pior porque outros passageiros saíram em sua defesa e impediram a agressora de machucá-la. O caso foi registrado na delegacia de Três Rios.