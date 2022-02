Encontro teve como tema central o protocolo de segurança sanitária que será adotado na retomada das aulas para ambas as redes de ensino - Divulgação/Ascom TR

Encontro teve como tema central o protocolo de segurança sanitária que será adotado na retomada das aulas para ambas as redes de ensinoDivulgação/Ascom TR

Publicado 05/02/2022 14:41

Três Rios - O retorno das aulas presenciais em Três Rios foi pauta de reuniões com representantes das redes de ensino da cidade. Diretores das escolas públicas e proprietários e diretores de creches, escolas e colégios particulares participaram do encontro cujo tema central foi o protocolo de segurança sanitária que será adotado na retomada das atividades para ambas as redes de ensino.

As reuniões ocorreram nos dias 27 e 28 de fevereiro, no auditório da sede da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia da e Escola Municipal Américo Silva, respectivamente.

A Secretária Municipal de Educação Ana Paula Azevedo de Oliveira, enfatizou que em nenhum momento o prefeito da cidade iria decretar a paralisação das aulas presenciais, e que no atual momento é importante a união de todos os profissionais da educação, garantindo a retomada das atividades presenciais.

“O nosso desejo e do Prefeito Joa também é garantir que as aulas presenciais ocorram em Três Rios. No dia 14 de fevereiro toda rede municipal estará de portas abertas para receber nossos alunos. Todas as escolas estão funcionando para a matrícula e dúvidas dos pais ou responsáveis, assim como, a Secretaria Municipal de Educação”, destaca Ana Paula.

As instituições de ensino particulares, em comum acordo com a Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia de Três Rios, iniciam suas atividades no dia 7 de fevereiro. Em ambas as redes serão mantidos todos os protocolos de segurança sanitária.

Izabel Mendonça, Secretária Municipal de Saúde também participou das reuniões e frisou que não é justo a escola ser vilã no aumento de casos de COVID-19.

Os critérios de segurança sanitária são rigorosos tanto para os profissionais da educação, quanto para os alunos.

O protocolo de retomada das aulas cumpre as seguintes exigências:

bandeiras amarela e laranja 100% presencial:

bandeira vermelha 50% presencial, 50% remoto,

bandeira roxa 100% remoto.