A vacinação continua neste sábado (5), de 08h às 12h, com repescagem para crianças de 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 anos - Reprodução/Redes Sociais

A vacinação continua neste sábado (5), de 08h às 12h, com repescagem para crianças de 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 anosReprodução/Redes Sociais

Publicado 05/02/2022 14:47

Três Rios - O setor de imunização no Posto de Saúde Central de três Rios iniciou a vacinação infantil contra a COVID-19 em crianças de cinco a 11 anos com comorbidades e/ou deficiência (mediante apresentação de laudo médico) e também as demais na mesma faixa de idade.

A equipe de enfermagem da Secretaria Municipal de Saúde, organizou um ambiente diferenciado no setor de imunização para receber as crianças que contaram com distribuição de pipoca e algodão doce.

“Um momento muito especial para nossa cidade, para Três Rios, nossas crianças receberam a dose da vacina contra a COVID-19. Que alegria, e ao mesmo tempo como pais, ter a tranquilidade de ver nossos pequenos imunizados. Gostaria de agradecer aos Supermercados Bramil, pela parceria e carinho ofertando a pipoca e algodão doce”, comentou Izabel Mendonça.



A vacinação continua neste sábado (5), de 08h às 12h, com repescagem para crianças de 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 anos.

Local: Setor de Imunização no Posto de Saúde Central, Cantagalo, Jaqueira, Rua Direita, Monte Castelo, Santa Terezinha, Portão Vermelho, Bemposta, Ponto Azul e Pilões.



O que levar

Para as crianças com deficiência ou comorbidades (cinco a 11 anos), os responsáveis legais deverão apresentar documento de identificação, comprovante de residência, cartão SUS e laudo médico. Já para as do público geral (de cinco a 11 anos), os pais e/ou responsáveis legais deverão apresentar cartão SUS, comprovante de residência e documento de identificação.

Os pais ou responsáveis legais devem estar presentes manifestando sua concordância com a vacinação. Em caso de ausência de pais ou responsáveis, a vacinação deverá ser autorizada por um termo de assentimento por escrito.