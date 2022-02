Boletim COVID emitido pela prefeitura de Três Rios nesta sexta-feira (4) - Reprodução

Publicado 05/02/2022 14:46

Três Rios - A Prefeitura de Três Rios informou que, até esta sexta-feira (4), o município tinha registrado 20.094 casos confirmados do novo coronavírus. Deste total, 16.631 estão recuperados, o que representa 82% dos casos. Dois novos óbitos em decorrência da doença foram registrados.

Até o fechamento do boletim emitido pela Saúde, foram contabilizados 328 casos positivos de COVID-19. Os resultados dos positivos são referentes aos pacientes atendidos na UPA, no ESF e em laboratórios particulares do município.

Dos oito leitos de enfermarias SUS destinados a pacientes com coronavírus, dois encontram-se ocupados, ou seja, 25% da taxa de ocupação. Dos dez leitos de UTI do SUS destinados a pacientes com coronavírus no HCNSC, nove encontram-se ocupados, ou seja, 90% da taxa de ocupação.