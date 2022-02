Autoridades assinaram termo para que a cidade seja sede de treinamento do esporte - Divulgação

Publicado 05/02/2022 14:46

Três Rios - O prefeito Joa, de Três Rios, recebeu na sede do Governo Municipal o diretor do Departamento de Esporte de Base e de Alto Rendimento do Ministério da Cidadania, Luis Roberto de Moraes Duarte; e os deputados Felício Laterça (Federal) e Eurico Júnior (Estadual). Também estiveram presentes o vice-prefeito, Professor Jacqueson, o secretário Municipal de Esporte e Lazer, Márcio Wogel.

Na oportunidade, as autoridades assinaram o termo que permite ao município de Três Rios receber recurso do Ministério da Cidadania, para que a cidade seja sede de treinamento de atletas de alto rendimento do water polo (polo aquático).

“Estamos assinando, junto com o Prefeito Joa, o projeto que possibilita a Três Rios sediar um campo de treinamento de water polo (polo aquático). Com data prevista para o mês de maio, atletas de alto rendimento da seleção juvenil de 14 a 18 anos, desenvolverão seus talentos, aproximando-os, através desses treinamentos, da seleção principal. Agradeço ao Prefeito Joa por ter aberto essa oportunidade”, comentou Luis Roberto de Moraes.

Laterça, autor do requerimento que traz para Três Rios investimentos para ser sede oficial da seleção juvenil de water polo (polo aquático), pontuou que o município está de parabéns, pois trabalha sobre a forte gestão do Prefeito Joa.

Joa parabenizou a Secretaria de Esporte e Lazer de Três Rios pelo projeto apresentado, e também Laterça, que trouxe para a cidade a oportunidade de receber investimento para o esporte de alto rendimento: “Os governos Federal e Estadual têm sido grandes parceiros da nossa gestão. Temos muito a agradecer aos nossos amigos deputados, que sempre estão enviando emendas parlamentares que beneficiam nosso cidadão. São investimentos que chegam às pessoas que mais precisam. Juntos, somos mais fortes”.